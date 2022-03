Stromversorgung der Skihalle : Alpincenter kühlt bald mit Solarstrom

Der Bau der nächsten Solaranalage zu Füßen der Skihalle läuft. Mit weiteren 4,2 Megawatt Leistung wird das Zentrum sich mit Strom selbst versorgen können.

Wittenburg | Ein ganzer Wald aus Metallstangen und Halterungen wächst in diesen Tagen zu Füßen des Alpincenters. Hier wird am nächsten großen Solarpark gebaut. In wenigen Monaten sollen 18 480 Module in der Spitze 4,2 Megawatt Strom liefern können. Zusammen mit den schon vorhandenen Anlagen, die sich nicht nur auf dem Dach von Europas größter Skihalle befinden,...

