Spende : Regionale Schule Boizenburg freut sich über neuen Beamer

Die Raiffeisenbank Lauenburg/Elbe ermöglicht mit ihrer Spende in Höhe von 3000 Euro moderne Beamertechnik an der Rudolf-Tarnow-Schule Boizenburg.

Boizenburg | Das lange Warten hat seit der vergangenen Woche endlich ein Ende. Nach annähernd zwei Jahren konnten die neu angeschafften Beamer von den Lehrern und Schülern der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ in Boizenburg nun auch ganz offiziell in Betrieb genommen werden. Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro ermöglicht Beamertechnik „Im Jahr 2020 durften w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.