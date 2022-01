Grundschule Zarrentin : Hier schwebt ein Teil des neuen Klassenzimmers an

Um der wachsenden Anzahl an Grundschülern in Zarrentin gerecht zu werden, wurden nun Container angeschafft, die einen zusätzlichen Raum schaffen.

Zarrentin | Gespannt verfolgen die Grundschüler am Dienstagvormittag in Zarrentin, wie ihr neuer Klassenraum in Form von fünf Containern anschwebt und an seinen Platz gesetzt wird. Nach den Winterferien, also am 21. Februar, soll das Klassenzimmer bezugsfertig sein. Dann kann die 3c der Fritz-Reuter-Schule dort einziehen. Es ist noch schwer vorstellbar, wie au...

