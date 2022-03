Hagenow : Mann feuert zwei Schüsse auf Spielplatz ab – Polizei sucht Zeugen

Zwei 14-jährige Mädchen hatten ihren Eltern von dem Vorfall berichtet. Das Motiv des Mannes, der Tat geschwiegen haben soll, ist vollkommen unklar.

Hagenow | Plötzlich soll er eine Pistole aus einer Bauchtasche hervorgezogen und damit geschossen haben. Anschließend setzte sich der Unbekannte auf sein Fahrrad und fuhr fort. So soll es sich laut zwei 14-jährigen Mädchen am Sonnabend auf einem Spielplatz in Hagenow zugetragen haben. Polizeisprecher: Wir können uns das Motiv nicht erklären „Laut der Schi...

