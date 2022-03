Diebstahl in Hagenow : Unbekannte klauen 85-Jähriger das Portmonee aus der Jackentasche

Der Vorfall habe sich in einem Supermarkt ereignet. Seit Monatsbeginn wurden bereits zehn Taschendiebstähle im Landkreis registriert.

Hagenow | In einem Discounter in Hagenow wurde am Donnerstag eine Seniorin bestohlen. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust in einer Pressemitteilung informierte, hätten unbekannte Täter der 85-Jährigen ihr Portmonee entwendet. Die Geldbörse hätte die Frau laut Polizei lose in der Jackentasche gehabt. Darin befanden sich Bargeld und persönliche Papiere des O...

