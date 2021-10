Jubiläum der Hagenower Angler : Seit 90 Jahren „Früh auf“: Anglerverein feiert Geburtstag

Anlässlich seines 90-jährigen Bestehens hat der Anglerverein "Früh auf" Hagenow ein Vereinsfest organisiert, bei dem langgediente Mitglieder ausgezeichnet wurden.

Hagenow | In 90 Jahren kann viel passieren und sich so einiges ändern. Doch manche Dinge bleiben auch – in Hagenow ist das die Liebe zum Angeln. Bereits 1931 wurde hier die „Ortssparte der Angler“ gegründet, aus der später der heutige Verein hervorging. Zum diesjährigen Jubiläum hat der Anglerverein am Sonnabend ein Fest veranstaltet. Im Zelt, das beim Freibad ...

