Großübung der NATO : Harter Kampftest im eiskalten bayerischen Matsch

Mehr als 5000 Soldaten üben in Bayern derzeit unter realen Bedingungen den Kampf gegen „einen Feind aus dem Osten“. Hagenows Grenadiere sind an vorderster Front mit dabei.

Hohenfels | Gut 400 Hagenower Grenadiere haben es in diesen Tagen überhaupt nicht gemütlich. Sie üben völlig abgeschirmt auf dem riesigen Truppenübungsplatz in der bayerischen Oberpfalz einen ziemlich realen Krieg gegen einen mindestens gleichwertigen Gegner. Keine Zelte, keine Heizung, geschlafen wird in den Stellungen oder in den Fahrzeugen, ständig gibt es neu...

