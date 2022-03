Benefizkonzert in Alter Synagoge : Hagenower sammeln mehr als 1000 Euro für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Besucher des Benefizkonzerts in der Alten Synagoge Hagenow haben eifrig gespendet und die vier Musiker, die ohne Gage und in ihrer Freizeit auftraten, tosenden Applaus geschenkt.

Hagenow | Die Zahl kann sich mehr als sehen lassen: Bei einem Benefizkonzert in der Alten Synagoge Hagenow sind am vergangenen Sonntag 1110 Euro Spenden zusammengekommen. „Was mit viel Spontanität, Engagement und Nächstenliebe möglich ist, zeigten sämtliche Zuhörer und Akteure in der Alten Synagoge in Hagenow“, fasst es Andrea Kaufmann vom Museum zusammen. Das ...

