Bürgermeisterwahl in Hagenow : Vom Tanzstudio ins Rathaus – Jana Horn tritt für die CDU an

Die Kandidatin will bei einem Sieg am 8. Mai ihre Stadt wieder zu neuer Blüte führen. Berufliche Erfahrungen bringt sie aus der Wirtschaft mit.

Hagenow | Erst war es nur ein Gerücht, dann wurde es nur hinter den Kulissen bestätigt, seit Freitag ist es nun offiziell. Die Hagenowerin Jana Horn will Bürgermeisterin der Stadt werden und tritt als Kandidatin für die CDU an. Am Freitag wurden die Bewerbungsunterlagen der 57-Jährigen für die Wahl am 8. Mai offiziell ins Rathaus gebracht. Bekannt ist Jana H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.