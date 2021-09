Pferdetage : Gestüt Redefin bittet zur zweiten Show

Pferdetage satt Hengstparade: Förderkreis unterstützt Landgestüt auch bei dieser Show. Karten gibt es noch an der Tageskasse

Redefin | Das Redefiner Landgestüt steht nach der Premiere am 5. September an diesem Sonntag, 12, September, vor der zweiten Bewährungsprobe mit seinen Pferdetagen. Dahinter verbirgt sich die modernere Form der bewährten Hengstparaden. Mit dabei sind auch die Mitglieder des Förderkreises des Gestütes, der in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert. „Wir werden...

