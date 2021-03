Amt Neuhaus : Hälfte der Impftermine ist vergeben

Die Impfangebote werden im Amt Neuhaus gut angenommen. Am Montag werden weitere Termine vergeben.

Neuhaus | Eine Überraschung ist es wohl nicht. Der Weg zum Impfzentrum in Lüneburg ist vielen dann doch zu weit. Und so hat es am Mittwoch tatsächlich das erwartet hohe Anrufaufkommen bei der Gemeinde Amt Neuhaus gegeben, die an diesem Tag die ersten Termine für die Impfungen im Haus des Gastes in Neuhaus an Über-80-Jährige vergeben hat. „Die Hälfte der Termine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.