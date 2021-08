Amt Neuhaus : Neue Chefin für die jüngsten Kameraden der freiwilligen Feuerwehr

Cornelia Buckpesch aus Haar ist jetzt Gemeindejugendfeuerwehrwartin vom Amt Neuhaus

Kaarßen | Cornelia Buckpesch aus Haar steht nun an der Spitze der Jugendfeuerwehren im Amt Neuhaus. Einstimmig wurde sie in Kaarßen auf einer Versammlung von den Jugendfeuerwehrwarten und deren Stellvertretern in den Ortswehren zur neuen Gemeindejugendwartin gewählt. „Mit 16 Jahren Erfahrung als Haarer Ortsjugendwartin auf den Schultern wird es ihr sicher nicht...

