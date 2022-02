Schnelles Internet : Keine Bedenken mehr wegen Breitbandausbau in Wittenburg

Das schnelle Internet kommt. Der Breitbandausbau wird wie geplant ausgeführt. Zu potenziell kampfmittelbelasteten Flächen gibt es endgültig Entwarnung.

Wittenburg | Endgültiges Aufatmen in Wittenburg: Der Verdacht auf kampfmittelbelastete Flächen in Teilen der Innenstadt hat sich nicht erhärtet. „Es besteht für Sie kein weiterer Handlungsbedarf“, so Bürgermeister Christian Greger. Die gute Nachricht aus dem Rathaus hatten einige Wittenburger kürzlich im Briefkasten. Denn Anfang Dezember hatten sie ganz andere ...

