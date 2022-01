Protest gegen Pandemie : Kein Hagenower folgt Aufruf zu Spaziergang gegen Corona-Maßnahmen

In den sozialen Medien wurde zum Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen. Die Hagenower folgten diesem Aufruf am Sonnabendnachmittag nicht.

Hagenow | Auf verschiedenen Netzwerken wurde für Sonnabend zu einem sogenannten Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen. Los gehen sollte es um 15 Uhr am Markant-Supermarkt in der Robert-Stock-Straße. Wir waren vor Ort. Es ist 14.45 Uhr, die Innenstadt ist ruhig, wie üblich an den Sonnabenden in Coronazeiten. Auf dem Platz vor der Sparkasse drehen ...

