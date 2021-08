Zwischen Steegen und Warlitz : Drei Personen bei Unfall verletzt

Transporter mit Pritsche landete zwischen Steegen und Warlitz im Wald. Drei Verletzte kommen ins Krankenhaus, darunter ein Kind

Steegen | Kurz nach 18 Uhr ist am Sonntag auf der Kreisstraße zwischen Steegen und Warlitz nahe Hagenow ein Transporter mit drei Insassen von der Straße abgekommen und schließlich in den nahen Wald gefahren. Die drei Insassen, ein etwa zehnjähriges Kind, eine Frau und ein Mann, erlitten Verletzungen und wurden am Abend ins Schweriner Klinikum gebracht. Die R...

