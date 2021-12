Kirche Neuhaus : Kirche Neuhaus lädt zu Adventsgottesdienst und Krippenspiel

Die Adventsandacht am Samstag muss ausfallen. Adventsgottesdient, Seniorennachmittag und Krippenspiel sollen aber stattfinden.

Stapel/Neuhaus | In der Kirche in Stapel wird am Samstag, 11. Dezember, doch keine Musik gespielt. Die für 17 Uhr angekündigte Adventsandacht muss ausfallen, teilt Andrea Holz von der Kirchengemeinde Amt Neuhaus mit. Was im Kalender stehen bleibt ist der Adventsgottesdienst am Sonntag, 12. Dezember 10.30 Uhr, in der Kirche in Neuhaus. Zudem lädt die Kirche in der komm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.