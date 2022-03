Wittenburg : Kirchengemeinde St. Bartholomäus feiert den Weltgebetstag

2020 World Day of Prayer International Committee, Inc.

2020 World Day of Prayer International Committee, Inc.

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Bartholomäus lädt ein. Zum Leben erweckt haben den Tag Christinnen aus England, Wales, Nordirland.

Wittenburg | In Zeiten, die von Kriegsgefahr und Klimawandel, Inflation und Corona-Pandemie geprägt sind, möchten Christinnen aus England, Wales und Nordirland mit einem Gottesdienst am 4. März Mut machen und Hoffnung schenken. Auch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Wittenburg lädt am Freitag dazu ein, den besonderen Tag mitzufeiern. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.