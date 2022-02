Zeichen für Hoffnung : Kirche lädt zu Weltgebetstag in Wittenburg

Die Kirchengemeinden Wittenburg laden am 4. März zum Weltgebetstag. Der Tag soll den Menschen Hoffnung geben.

Wittenburg | Der diesjährige Weltgebetstag möchte ein Zeichen gegen die Krisen in der Welt setzen. Auch in Wittenburg laden die evangelischen und katholischen Gemeinden zu einer Andacht ein. Zeichen der Hoffnung „Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft: Corona-Pandemie, Ukraine-Russland-Krise, Armut, Ungleichheit“, sagt Gemeinde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.