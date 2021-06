Kita „Am Märchenwald“ Neuhaus : Kinder können wieder alle Spielgeräte gemeinsam nutzen

Die gesunkenen Corona-Infektionszahlen machen es möglich. In der Kita "Am Märchenwald" in Neuhaus dürfen wieder alle Kinder miteinander spielen. Zumindest auf dem Spielplatz.

Neuhaus | Das Lieblingsspielgerät nur wenige Meter entfernt. Und doch unerreichbar. Damit mussten sich die Kita-Kinder in Neuhaus monatelang arrangieren. Grund war die strikte Trennung der Kita-Gruppen, die in Niedersachsen nicht nur für die Kindertagesstätte „Am Märchenwald“ aus Corona-Infektionsschutzgründen vorgegeben war, auch draußen auf dem großen Spielho...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.