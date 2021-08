Kommunalwahl 2021 : „Die Linke“ setzt auf soziale und grüne Themen

Am 12. September haben die Einwohner in Amt Neuhaus die Wahl: Sie bestimmen einen neuen Rat der Gemeinde, in dem sich Die Linke einsetzen möchte. Die SVZ stellt nach und nach alle Parteien vor.

Amt Neuhaus | Das Leben ist nicht immer einfach. Das muss aktuell auch Wolfgang Grewe erfahren. Denn direkt vor das Haus des Listenkandidaten der Partei „Die Linke“ hat der Spitzenkandidat einer anderen Wählergruppe sein Wahlplakat aufgehängt. „Er guckt mir ins Schlafzimmer!“, sagt Wolfgang Grewe und lacht. Schlaflose Nächte bereite ihm das aber ohnehin nicht. Und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.