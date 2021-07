Kultur in Boizenburg : Der Kino-Club-Start macht Lust auf mehr

Mit einem ersten Konzert vom „Jürgen Kok Trio“ auf der „Minna“ und „Draußenspiele“ am Boizenburger Weidenschneck ist der Anfang gemacht.

Boizenburg | Sonntag. Die Sonne lacht. Und die Menschen, die sich am Nachmittag am Boizenburger Weidenschneck versammelt haben, lachen mit ihr um die Wette. Sie haben aber auch allen Grund dazu. Schließlich stehen „Draußenspiele und Crêpes“ auf dem Programm. Diese gibt es jetzt an diesem idyllischen Ort in der Nähe des Boizenburger Hafens. Eine freut sich ganz bes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.