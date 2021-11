Theater in Hagenow : Kulturkate Pritzier startet trotz Corona mit der Premiere im „Mecki“

Für die Aufführung des Theaterstücks „Unser Dorf soll schöner werden“ gilt die 2G-plus-Regel und es steht nur eine begrenzte Platzanzahl zur Verfügung.

Hagenow | Das Team der Kulturkate hat sich in dieser Woche nach gründlicher Beratung entschieden: Die Premiere des Theaterstücks „Unser Dorf soll schöner werden“ findet am Sonnabend im Hagenower Kulturzentrum „Mecki“ statt. Mit einem ausgedünnten Platzangebot von etwa 80 Plätzen, für die es noch Karten an der Abendkasse gibt, und unter der 2G-plus-Regel. Es sin...

