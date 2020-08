Grebs : Lange Schatten kündigen das nahende Ende des Sommers an

Zeichen dafür, dass der Herbst trotz heißer Temperaturen naht

von snit

10. August 2020, 14:50 Uhr

Die Ernte in MV ist in vollem Gange. Das ist kein Geheimnis. Große Landmaschinen und so mancher Strohballen auf den Feldern, wie hier bei Grebs, zeugen davon. Ebenso ist dies aber auch ein Zeichen dafür, dass der Herbst nicht mehr lange auf sich warten lässt. So werden die Schatten auch bei mehr als 30 Grad Celsius auf jeden Fall von Tag zu Tag etwas länger. Das Feiern der Ernte wird dieses Jahr unterdessen wohl eher im kleinen Rahmen begangen. Sind doch die großen Erntefeste wegen Corona bereits alle abgesagt worden.