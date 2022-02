Landkreis Ludwigslust-Parchim : Blaue Papiertonnen werden nicht pünktlich abgeholt

Gründe sollen unter anderem Corona-Erkrankungen bei Mitarbeitern der Müllabfuhr und fehlende Lkw-Ersatzteile sein. Betroffen ist vor allem der westliche Teil des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Ein Anwohner in Zühr ärgert sich.

Zühr | Eine fast volle Mülltonne steht bereits seit einigen Tagen am Straßenrand in Zühr. Eigentlich sollte sie am 1. Februar abgeholt werden. „Aber die Müllabfuhr kam nicht“, sagt Anwohner Mario Maibaum. Seitdem steht seine Blaue Tonne neben der Einfahrt. Schließlich wisse er nicht, wann die Müllabfuhr die Tour nachfährt. „Seit Anfang des Jahres gibt es ...

