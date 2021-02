Boizenburg: Lkw-Anhänger samt Ladung von Firmengelände gestohlen

von svz.de

22. Februar 2021, 11:22 Uhr

Am späten Freitagabend ist von einem Firmengelände in Boizenburg ein Kühlanhänger gestohlen worden. Der Anhänger war mit ca. 19 Tonnen Frischfleisch beladen und wurde zum Weitertransport auf dem Firmengelände abgestellt, wo er dann durch unbekannte Täter entwendet wurde. Der Wert des gestohlenen Anhängers samt Ladung wurde vor Ort auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang noch nicht. Die Kriminalpolizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des weißen Kühlanhängers der Marke Krone.