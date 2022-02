Ehemalige Schule in Lübtheen : Früherer Bürgermeister Fritz Greve konnte Rätsel um Inschrift lösen

Die Original-Inschrift wird nun wieder hergestellt. Auch die restlichen Arbeiten für den Umbau der einstigen Schule zum neuen Lübtheener Rathaus laufen auf Hochtouren, doch es gibt ein Problem mit den Kosten.

Lübtheen | Der Umbau der früheren Lübtheener Schule zum neuen Rathaus der Stadt ist eines der anspruchsvollsten und auch teuersten Vorhaben der Stadt. Bei aller Modernität, die in das Gebäude einziehen soll, will und muss die Stadt auch die Geschichte des Hauses bewahren. Die Inschriften, die einst auf den kreisrunden Fassadenelementen, die an Spiegel erinnern, ...

