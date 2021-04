Neue Öffnungszeiten : Corona-Tests weiter sehr gefragt

Zentren in Hagenow und Lübtheen weiten ihr Angebot schrittweise aus

Lübtheen/Hagenow | Hagenows Schnelltestzentrum geht in die laufende Woche mit neuen Öffnungszeiten, die vereinheitlicht wurden. Ab sofort ist das Testzentrum montags bis freitags von 8 bis 12 und von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet, teilte Bürgermeister Thomas Möller am Montag mit. Noch verbleibe das Testzentrum im Seniorentreff in der Robert-Stock-Straße. Ein Umzug in die Ot...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.