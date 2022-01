Polizeieinsatz in Boizenburg : Mann mit Schreckschusspistole verletzt

In der Nacht zu Sonnabend eskalierte nach ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ein privater Streit.

Boizenburg | In n der Nacht zu Sonnabend ist in Boizenburg ein 38-jähriger Mann mit einer Schreckschusspistole leicht verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 42-jähriger Mann, der das Opfer aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht im Zuge eines privaten Streits beider Männer an der Wohnungstür des Tatverdächt...

