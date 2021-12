Verstoß gegen Corona-Regeln : Maskenverweigerer rastet in Lübtheen aus und verletzt Verkäufern

Der 38-Jährige suchte den Supermarkt sogar gleich zweimal auf, obwohl ihm durch die Polizei nach dem ersten Vorfall ein Hausverbot für den Discounter ausgesprochen worden war.

Lübtheen | Ein randalierender Mann hat am Freitag in einem Lübtheener Discountmarkt für Aufsehen gesorgt. Erst beschimpfte er eine Verkäuferin unflätig, dann schubste er sie so sehr, dass sich die Frau Mitte 50 sogar verletzte. Lübtheener Bürger riefen in der Redaktion an, Polizeisprecher Klaus Wiechmann bestätigte nun am Montag den Vorfall auf Nachfrage. Man...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.