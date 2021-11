Corona-Impfung : Mobiles Impf-Team vom Landkreis Lüneburg hält im Bleckeder Haus

Das mobile Impf-Team des Landkreises Lüneburg bietet an jeweils drei Terminen im Dezember und Januar im Bleckeder Haus Corona-Impfungen ohne Anmeldung an. Auch Auffrischungsimpfungen werden angeboten.

Bleckede | Das Bleckeder Haus am Schützenweg ist ab sofort wieder ein Impfzentrum. Neben den vier Bleckeder Hausarztpraxen, die dort ab Mittwoch, 1. Dezember, mit Terminvergabe impfen, wird das mobile Impf-Team des Landreises Lüneburg seine Dienste je drei Mal im Dezember und Januar im Bleckeder Haus ohne Anmeldung anbieten. Am 9., 16. und 23. Dezember sowie am ...

