Veranstaltungen nach Corona-Pause : Hagenower Freizeithaus startet mit Foto-Tour und plant weitere Aktionen

Das Freizeithaus „Sausewind“ darf wieder öffnen. Der Fokus des Teams um Simone Förster liegt nun auf den Sommerferien.

Hagenow | Bunte Luftballons in der Langen Straße, im Klunk und natürlich am Freizeithaus in Hagenow selbst: Die Einrichtung des Arbeiter-Samariter-Bundes hat sich am Wochenende öffentlich nach der langen Corona-Pause zurückgemeldet. Mit Kindertags-Foto-Tour, die viele Familien durch Hagenow lotste. So waren vom Freizeithaus bis hin zum Rathausplatz insgesamt se...

