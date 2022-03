Naherholung und Sport : Auf und um den Sportplatz in Neuhaus wird angepackt

Ist das nötige Geld da, kann auf dem Areal zwischen Neuhaus und Rosien in Zukunft viel passieren.

Neuhaus | Sonnabendmorgen. Die Sonne lacht. Der Winter will dem Frühling aber noch nicht komplett das klimatische Feld überlassen und kommt noch mit kalten Winden um die Bäume geweht. Einer kleinen Gruppe auf dem Neuhauser Sportplatz an der Rosiener Straße kann das jedoch nichts anhaben. Jeder hat hier einen Laubrechen in der Hand und schreitet beherzt zur Tat....

