Start in die Badesaison 2021 : Naturerlebnisbad Schartow öffnet am 13. Juni

Am Sonntag wird die Badesaison auch in Schartow eröffnet, geöffnet ist von da an täglich von 12 bis 20 Uhr. Maximal 300 Gäste dürfen sich entsprechend der Corona-Regeln gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten.

Schwartow | Noch ist es ruhig im Naturerlebnisbad Schartow, die Becken sind bis auf das Wasser leer. Das wird sich mit diesem Sonntag aber ändern. Am 13. Juni öffnet nämlich auch das Freizeitbad in dem Ortsteil von Boizenburg wieder seine Tore. Und Schwimmmeister Matthias Zotke freut sich schon auf seine Gäste, auf die er einen Monat länger warten musste. Der tra...

