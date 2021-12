Kreistag Ludwigslust-Parchim : Spannung vor der Wahl des neuen Beigeordneten von Stefan Sternberg

Lukas Völsch soll den Posten bekommen. Zudem geht es auf der Sitzung des Kreistages nächste Woche in Parchim auch ums Thema Grünschnitt und die Zukunft des Crivitzer Krankenhauses.

Parchim | Nein, die Kreisumlage wird in der Dezembersitzung des Kreistages dieses Jahr wohl nicht zum Streitpunkt werden. Die Zahlen für eine seriöse Haushaltsplanung liegen einfach noch nicht vor. Dafür werden am 14. Dezember von 17 Uhr an im Kreistagssaal in Parchim spannende Personalentscheidungen erwartet. Vor allem die Wahl des zweiten Beigeordneten erregt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.