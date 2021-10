Neuer Spielplatz : Spielplatz modernisiert: Wittenburg tut etwas für seine Kinder

Stadt eröffnet modernisierten Spielplatz am Wall / Weitere Plätze auch in den Ortsteilen sollen folgen

Wittenburg | Spielplätze sind wichtig, nicht nur in Wittenburg. Dort aber besonders. Die Stadt ist mit der aufwändigen Modernisierung ihres Spielplatzes am Wall nun ein Stück weitergekommen. Bürgermeister Christian Greger hat in dieser Woche mit Mitgliedern der Stadtvertretung neue Spielgeräte im Wert mehr als 23 000 Euro übergeben. Die bisherigen hölzernen Geräte...

