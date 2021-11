Öffentliche Andacht : Hagenow gedenkt der Toten

Mehrere Hundert Menschen versammelten sich auf dem Hagenower Friedhof zur öffentlichen Andacht anlässlich des Totensonntages

Hagenow | Mit einer beeindruckenden öffentlichen Andacht vor mehreren Hundert Menschen ist am Sonntag auch in Hagenow der Verstorbenen gedacht worden. Kurz nach 14 Uhr richtete Pastor Thomas Robatzek das Wort an die auf dem Friedhof versammelten Besucher. Dieser Tag, der bei den Christen Ewigkeitssonntag heißt, sei dafür da, dass man als Lebender innehalte. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.