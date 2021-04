Öffentliches Wlan auf dem Dorf : Folgekosten verschrecken Gemeinden

EU-Förderprojekt für freies Wlan auf dem Dorf droht zu scheitern. Drei von sechs Gemeinden haben mündlich schon abgesagt.

Amt Hagenow-Land | Immer eine gute Internetverbindung, auch auf dem Dorf. Und das Ganze unabhängig vom angebotenen Mobilfunk. So lautet das Ziel des europäischen Förderprogramms „WiFi4EU“, mit dem Gemeinden im ländlichen Raum dabei unterstützt werden sollen, öffentlich zugängliche Wlan-Netze in ihrem Gebiet einzurichten und an zentralen Plätzen sowie touristisch interes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.