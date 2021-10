Ökostrom im Amt Hagenow-Land : Warlitz gibt grünes Licht für Solarparks

Die Gemeinde Warlitz hofft künftig auf Einnahmen aus Sonnenenergie. Die Gemeindevertretung hat nun zwei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen für Solarparks zugestimmt.

Warlitz | Sie waren bisher nur an wenigen Standorten möglich. Das hat den Ausbau deutlich gehemmt. Doch Dank einer Sonderreglung zum Landesraumentwicklungsprogramm nehmen derzeit immer mehr Investoren den Bau von Solarparks in den Gemeinden der Region in den Blick, so nun unter anderem auch in Warlitz. Dort möchte zum einen das Unternehmen Sonnenkind Energie au...

