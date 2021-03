Osterspaziergang in Neuhaus : Landkreis fordert zur Beachtung der Corona-Regeln auf

„An die Spielregeln halten!“ – Dazu fordert der Kreis Lüneburg alle auf, die an Ostern raus in die Naturschutzgebiete möchten.

Amt Neuhaus | Die Sonne scheint. Die Temperaturen steigen. Kein Wunder, dass es die Menschen wieder vermehrt aus dem Haus in die Natur zieht. Vor allem an Ostern werden Spaziergänge und Ausflüge ins noch nicht so ganz Grüne wohl beliebt sein, unter anderem an die Elbe. Und unter anderem auch mangels Alternativen. Spielregeln in der Natur sollten eingehalten werd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.