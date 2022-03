Frauentag in Boizenburg : Kabarettistin Patrizia Moresco strapazierte Lachmuskeln

Die Sehnsucht nach öffentlicher Kultur ist groß. Das war auch bei "Best of Kracher" in der Aula der Regionalen Schule unübersehbar.

Boizenburg | „Es ist tatsächlich die erste öffentli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.