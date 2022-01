Pferdezucht : Landgestüt Redefin begrüßt neuen Sieger-Hengst

Neu im Stall der Pferdezucht ist ein Pachthengst, der seinerseits schon den einen oder anderen Champion gezeugt hat.

Redefin | Das Landgestüt Redefin hat einen neuen Pachthengst. Bei dem Tier handelt es sich nicht um irgendein Pferd, sondern um einen Westfalen, der nicht nur selbst einige Erfolge auf sich vereint, sondern auch schon den einen oder anderen Champion gezeugt hat. Die Rede ist von „Estobar NRW“. In einem Video auf Facebook führt das Landgestüt seinen Neuzugang vor. Als Junghengst wurde das Tier mit dem Titel „Siegerhengst der NRW-Körung 2006“ und dem Dressur-Sieg im 70-Tage-Test in Adelheidsdorf sowie später mit Siegen bis zum Grand Prix ausgezeichnet. Weiterlesen: Landgestüt mit ehrgeizigen Vorhaben am Start Gleich dreimal stellte Estobar NRW mit Escolar und Equitaris I den Reitpferde-Bundeschampion. Zu seinen 10 gekörten Söhnen zählen etwa Escolar, dessen Vollbruder Escorial sowie Equitaris I und II. Mehr als 23 Estobar NRW-Nachkommen verbuchen bereits Erfolge bis zur Klasse S. Seine Tochter Evita brachte den AC/DC-Sohn „About You“ der im Sommer 2020 für 1,65 Millionen Euro verkauft wurde zur Welt. ...

