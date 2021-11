Cale Collins aus den USA : Pianist aus den USA gibt Konzerte im Gutshaus Volzrade

Am 10. und 11. Dezember lädt das Gutshaus Volzrade zu zwei Klavierkonzerten von Cale Collins aus den USA ein.

Lübtheen | Um Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen lädt das Gutshaus Volzrade am 10. und 11. Dezember zu zwei Klavierkonzerten von Cale Collins aus den USA ein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Gutshaus Volzrade in der Gutshausallee 14 in Lübtheen. Einlass ist ab 18 Uhr. Es gilt die 2G Regel. Der Preis pro Ticket beträgt 25 Euro, ein Begrüßungssekt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.