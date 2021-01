Wittenburg : Die Skihalle als Teil der Stadt

Direkte Verbindung zwischen Wittenburg Village, Alpincenter und Zentrum soll die Altstadt aufwerten.

Wittenburg | Wittenburgs Stadtvertretung hat auf ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend planerisch weiter den Weg für die so genannte Bahnquerung geebnet. Dabei geht es um die Verlängerung der Straße „Zur Winterwelt“ über die Bahnlinie in die Stadt hinein. Ziel ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.