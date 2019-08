Pogreß: Diebe stehlen Metallschrott

von svz.de

13. August 2019, 13:40 Uhr

Auf einer Baustelle in Pogreß bei Wittenburg haben unbekannte Täter am Montag eine größere Menge Metallschrott gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr auf einer Baustelle in der Wittenburger Chaussee. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter die ca. 1,6 Tonnen Metallschrott unbemerkt von dem Grundstück gestohlen und anschließend abtransportiert haben. Laut ersten Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen älteren Modells gehandelt haben. Der Schrott stammt aus Sanierungsarbeiten eines angrenzenden Hauses und wurde auf dem dortigen Hof gelagert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 900EUR geschätzt.

Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls und bittet um weitere Hinweise zu diesem Vorfall.