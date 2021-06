Zeugen gesucht : Graffiti-Schmierereien auf dem Hagenower Sportplatz

Auf dem Sportplatz in der Parkstraße sind am Donnerstagmorgen großflächige Graffiti-Schmierereien entdeckt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Hagenow | Auf dem Sportplatz in der Hagenower Parkstraße sind am Donnerstagmorgen großflächige Graffiti- Schmierereien entdeckt worden. Unbekannte hatten an einem Container sowie an mehreren Werbebanden einige szenetypische Motive und Begrifflichkeiten mit Sprühfarbe angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.