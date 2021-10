Trickbetrug in der Elbregion : Polizei warnt vor angeblichen Enkeln und falschen Polizisten

Bei den Polizeistationen in der Region sind in den vergangenen Tagen wieder vermehrt Meldungen von Betrugsversuchen am Telefon eingegangen.

Lüneburg/Amt Neuhaus | „Seien Sie misstrauisch!“ – Das rät aktuell die Polizei in der Elbregion. Hintergrund sind mehr als ein Dutzend Meldungen von Betrugsversuchen, die in den vergangenen Tagen unter anderem bei den Polizeistationen im Landkreis Lüneburg eingegangen sind. Die Betroffenen berichteten dabei von Anrufen von falschen Polizisten und angeblichen Enkeln, die dri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.