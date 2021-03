Demonstration in Boizenburg : Protest auf der Straße

Rund 60 Menschen sind zu einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in Boizenburg zusammengekommen.

Boizenburg | Autofahrer haben am Sonntagnachmittag eine Reihe von Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Boizenburg in Kauf nehmen müssen. Der Grund dafür: Die Initiative „Miteinander Boizethal“ rief bereits zum zweiten Mal zu einer Demonstration auf, um ihre Positionen zu den aktuellen Corona-Beschränkungen der Landes- und Bundesregierung in der Öffentlichkeit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.