Kurz vor Abfahrt Hagenow : Qualmender Schwerlaster sorgt für Sperrung der A24

Durch den dichten Qualm war die Autobahn 24 Hamburg-Berlin in Fahrtrichtung Berlin rund eine Stunde ganz gesperrt.

Hagenow | Eine Reifenpanne eines Schwerlasttransporters hat am Montagmorgen für eine etwa einstündige Sperrung der Autobahn 24 bei Hagenow (Ludwigslust-Parchim) in Richtung Berlin gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war ein Reifen des Schwerlast-Lastkraftwagens defekt und kurz vor der Abfahrt Hagenow in Brand geraten. Ermittlungen wegen verbote...

