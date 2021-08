Dinkelgetreide aus der Region : Die Dinkel-Connection in der Elbtalaue

Dinkel ist das Wundergetreide, das immer mehr in aller Munde ist. Bäcker Manfred Ickert wollte aber nicht einfach irgendwo Dinkel kaufen. Er wollte es regional, vor der Tür.

Neuhaus/Bardowick | Versonnen steht Bäckermeister Manfred Ickert aus Neuhaus in der Sonne mitten in einem Getreidefeld und sieht sich ein paar Körner in seiner Hand genau an. Neben ihm steht Henrik Burmester aus Garze mit ebenfalls prüfendem Blick. Er ist Bauer, und es ist sein Feld auf dem sie da stehen. Die beiden verbindet seit Jahren eine ganz besondere Partnerschaft...

