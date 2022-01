Selbsttest im Turnverein Hagenow : Schweinehund überwinden und bei Power Dumbell gute Vorsätze anpacken

Haben die Feiertage bei dir auch das ein oder andere Pfund mehr auf der Waage hinterlassen? Der Kurs „Power Dumbell“ vom Hagenower Turnverein sagt ihnen den Kampf an. Wir haben ihn für dich getestet.

Hagenow | In diesem Artikel erfährst du: Was es mit dem Begriff Power Dumbell auf sich hat Was du von dem Kurs erwarten kannst Zu welchem Urteil wir bei unserem Selbsttest kommen Ich muss zugeben, es kostet Überwindung, sich am Dienstagabend noch einmal aufzuraffen. Ich höre meine Couch und Netflix schon praktisch nach mir rufen. Doch kneifen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.